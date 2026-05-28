Si attiva l’allerta del ministero Ecco i consigli

Il ministero ha attivato l’allerta per le alte temperature. A Ferrara, al momento, il caldo non ha causato problemi alla salute. L’Ausl ha diffuso nuovamente i consigli abituali, raccomandando di evitare l’esposizione prolungata al sole, di mantenere un’adeguata idratazione e di limitare le attività fisiche nelle ore più calde. Le indicazioni vengono fornite ogni anno in risposta alle ondate di calore.

Il caldo colpisce ma ancora non fa danni alla salute, almeno a Ferrara. L’Ausl comunque ribadisce i consigli che, ogni anno, vengono forniti alla cittadinanza in occasione delle ondate di calore. Mentre, il 18 maggio, è ripreso il servizio di previsione del disagio bioclimatico di Arpae Emilia-Romagna, operativo tutti i giorni fino al 15 settembre, compresi sabati e domeniche. Ogni giorno Arpae pubblica bollettini provinciali, utili sia per le persone che per Comuni, enti, aziende sanitarie, con previsioni specifiche per aree urbane, pianura, collina e montagna, oltre ai dati osservati dell’indice di Thom, che monitora il livello di disagio causato da caldo e umidità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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