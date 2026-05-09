Hantavirus il ministero della Salute attiva la sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm

Da lapresse.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero della Salute ha avviato procedure di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario in seguito a segnalazioni riguardanti un focolaio di Hantavirus associato alla crociera MV Hondius. La misura riguarda anche quattro passeggeri di un volo KLM, per i quali sono state attivate le procedure previste dai protocolli nazionali e internazionali. Non sono state ancora comunicati ulteriori dettagli sulle condizioni dei soggetti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il ministero della Salute ha “attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali” dopo aver ricevuto delle segnalazioni relative al focolaio di Hantaviru s collegato alla crociera MV Hondius. La comunicazione è arrivata attraverso una nota ufficiale. Le valutazioni condivise a livello internazionale dall’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall’ ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) “indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa “, spiega il ministero.🔗 Leggi su Lapresse.it

hantavirus il ministero della salute attiva la sorveglianza su 4 passeggeri del volo klm
© Lapresse.it - Hantavirus, il ministero della Salute attiva la sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Hantavirus, sorveglianza su quattro passeggeri italiani che erano su volo Klm. Il ministero della Salute: informazioni trasmesse alle RegioniIl ministero della Salute italiano segue con attenzione il focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera antartica MV Hondius,...

Hantavirus, sorveglianza attiva su quattro passeggeri di un volo Klm: uno è della CampaniaIl ministero delle Salute ha attivato la «sorveglianza attiva» su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo Klm in coincidenza per Roma sul...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Hantavirus, Ecdc: molto basso il rischio per la popolazione generale in Europa; Hantavirus, il ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera; Focolaio di Hantavirus sulla nave Hondius: il Ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera; Hantavirus su crociera, ministero Salute allerta uffici di frontiera.

hantavirus il ministero dellaHantavirus su nave da crociera, Ministero Salute: 4 persone arrivate in Italia, attivata sorveglianzaIl Ministero della Salute italiano attiva la sorveglianza per il focolaio di Hantavirus dopo che 4 perosne arrivate in Italia sono state a contatto con ... fanpage.it

hantavirus il ministero dellaAttivata la sorveglianza per l'hantavirus su 4 passeggeri del volo Klm atterrati in Italia, sono in 4 regioniSono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. L'Oms: 'Rischio basso per la popolazione mondiale e molto basso in Europa'. Nella notte l'evacuazione dei passeggeri dalla nave Mv Hondius (ANSA) ... ansa.it

Trova facilmente notizie e video collegati.