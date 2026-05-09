Il ministero della Salute ha avviato procedure di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario in seguito a segnalazioni riguardanti un focolaio di Hantavirus associato alla crociera MV Hondius. La misura riguarda anche quattro passeggeri di un volo KLM, per i quali sono state attivate le procedure previste dai protocolli nazionali e internazionali. Non sono state ancora comunicati ulteriori dettagli sulle condizioni dei soggetti coinvolti.

Il ministero della Salute ha “attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali” dopo aver ricevuto delle segnalazioni relative al focolaio di Hantaviru s collegato alla crociera MV Hondius. La comunicazione è arrivata attraverso una nota ufficiale. Le valutazioni condivise a livello internazionale dall’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall’ ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) “indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa “, spiega il ministero.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, il ministero della Salute attiva la sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm

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