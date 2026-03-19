Festa del Papà dall’Iss otto consigli per una paternità attiva | tra le indicazioni anche l’uso del congedo

In occasione della Festa del Papà, l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato otto consigli per una paternità più attiva, tra cui l’importanza di utilizzare il congedo parentale. Le indicazioni sono rivolte a favorire un coinvolgimento più diretto dei padri nella cura e nell’educazione dei figli, promuovendo pratiche che migliorano il rapporto familiare. La lista di suggerimenti si concentra su azioni concrete per sostenere la presenza paterna.

In occasione della Festa del Papà, l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha diffuso una serie di indicazioni operative rivolte agli uomini che diventano genitori, elaborate nell’ambito del progetto europeo 4E-PARENT, coordinato dallo stesso Iss e realizzato con il contributo, tra gli altri, del Centro per la Salute del Bambino, dell’Associazione culturale pediatri e del Comitato italiano per l’UNICEF. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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