Al Centro Commerciale Gargano di Monte Sant’Angelo è stato aperto un nuovo negozio di abbigliamento, PEPCO, che ha preso il posto del precedente negozio BATA chiuso da alcuni mesi. Il negozio occupa una superficie molto ampia all’interno del centro commerciale e si inserisce nel settore dei negozi di abbigliamento a prezzi contenuti. La nuova apertura è visibile nel punto vendita, con lavori di ristrutturazione ancora in corso.

MONTE SANT'ANGELO - Chi ha fatto visita al Centro Commerciale Gargano avrà notato che al posto del negozio BATA chiuso da un pò sta sorgendo un nuovo negozio, molto grande, PEPCO. Per chi non lo conoscesse Pepco è uno dei principali retailer in Europa di abbigliamento per bambini e articoli per la casa a prezzi low cost. Pepco conta più di 200 negozi in Italia. Pepco offre prodotti di qualità a prezzi imbattibili. La catena di negozi crede nel talento e nella crescita delle persone, e offre un ambiente dinamico, inclusivo e ricco di opportunità. Per lo store di nuova apertura a MONTE SANT'ANGELO, il gruppo PEPCO è alla ricerca di una Addettoa alle vendite, da inserire nella nostra squadra che si occupi delle seguenti attività:🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Al centro commerciale Gargano apre PEPCO l’abbigliamento a prezzi low cost, come candidarsi

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