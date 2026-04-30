Si sono dati un nome battagliero, " Le tigri di Tiger ", per graffiare e mordere in una mobilitazione alle battute iniziali sul tema dei diritti. Prende forma attraverso l’azione autonoma di un collettivo di lavoratori una inedita attività sindacale negli store milanesi di oggettistica e articoli da regalo low cost della catena danese Flying Tiger Copenaghen, con una campagna su Instagram che racconterà "cosa significa lavorare nei negozi" del gruppo, dietro le quinte di "arcobaleni e unicorni", aperti anche il Primo maggio. Un mondo finora poco sindacalizzato anche per l’estrema fluidità e l’alto turnover di chi ci lavora, spesso con contratti part time con uno stipendio medio di circa 900 euro, e con criticità che restano irrisolte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le “tigri di Tiger“ graffiano. Il sindacato nei negozi low cost: "Denunciamo la precarietà"

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