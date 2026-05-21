Da oltre un secolo, Sherlock Holmes è protagonista di molte interpretazioni, adattamenti e rivisitazioni che spaziano dai drammi televisivi ai film diretti da registi famosi, spesso ambientati in epoche diverse o ambientazioni inedite. Recentemente, si è tornato a parlare di lui attraverso una serie che rivela i tre anni in cui il detective è stato dato per morto, offrendo nuovi dettagli sulla sua vita e le sue azioni durante quel periodo. La narrazione si inserisce nel filone di rielaborazioni che continuano a mantenere vivo l’interesse per il personaggio.

Da più di un secolo, Sherlock Holmes viene reinterpretato, riadattato e reinventato in ogni forma narrativa possibile: dal prestige drama della BBC ai blockbuster di Guy Ritchie, passando per versioni ambientate nel futuro o in contesti culturali lontanissimi dall’originale. Eppure, nonostante oltre 75 attori abbiano indossato il cappello da detective e autori di ogni generazione abbiano messo mano ai personaggi di Arthur Conan Doyle, esiste un vuoto narrativo che nessuno ha mai davvero esplorato fino in fondo: i tre anni in cui Holmes era, agli occhi del mondo, morto. È esattamente lì che si inserisce The Death of Sherlock Holmes, la nuova serie Sky con Rafe Spall nel ruolo del detective e Deleila Piasko in quello di Alma, la donna che lo ritrova nelle Alpi svizzere. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Sherlock Holmes torna: la serie che svela i 3 anni in cui era “morto”

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