Quanti punti perde Lorenzo Musetti nel ranking ATP senza il Roland Garros | Cobolli e Darderi possono sorpassarlo

Lorenzo Musetti non potrà mantenere il punteggio accumulato al Roland Garros 2025, poiché quest'anno non parteciperà al torneo. Senza i punti di quella semifinale, il suo ranking ATP subirà una penalizzazione e potrebbe essere superato da altri giocatori in classifica. Tra questi, ci sono Cobolli e Darderi, che hanno la possibilità di sorpassarlo a causa dell’assenza dell’azzurro dalla competizione parigina.

Quante posizioni ha già guadagnato Luciano Darderi nel ranking ATP. E se battesse anche Ruud. Lorenzo Musetti salta il Roland Garros! Spiegata l’entità dell’infortunio, perderà punti pesanti nel ranking La Sorda svela: “A Schwazer è stato chiesto di fare la mezza agli Europei. Donati sta provando a convincerlo” Nella puntata speciale di Sprint Zone, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport, si è parlato del possibile. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc.🔗 Leggi su Oasport.it

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