Sabato nel centro storico si svolge la diciottesima edizione di un evento dedicato alle Auto e Moto Storiche, che inizia alle 15 e si conclude nel tardo pomeriggio con una sfilata in piazza Trento Trieste. L’evento, che promuove il motorismo storico, vede la partecipazione di numerosi bolidi d’epoca esposti e in movimento nel cuore della città. La manifestazione si svolge in piazza dei Bolidi Storici, attirando appassionati e curiosi.

In centro storico tornano le Auto Moto Storiche. L’evento, giunto alla diciottesima edizione, dedicato al meglio del motorismo storico, si terrà sabato a partire dalle 15 e si chiuderà nel tardo pomeriggio con la tradizionale sfilata in piazza Trento Trieste. Una delle rassegne consolidate e organizzate dal club Officina Ferrarese del motorismo storico, con il supporto di Ospitalità Estense e con il patrocinio del Comune di Ferrara e di Confcommercio Ferrara. La manifestazione motoristica è stata presentata ieri nella residenza municipale da Matteo Fornasini, assessore al Turismo e Promozione del Territorio, Riccardo Zavatti, presidente del club motoristico ‘Officina Ferrarese’, Filippo Orlandini, presidente ‘Ospitalità Estense’, Marco Amelio, presidente provinciale Confcommercio Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sfilata in piazza dei bolidi storici: "Un’immersione nella tradizione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Grotta sommersa e immersione estrema: cosa non torna nella tragedia dei sub italianiLa Procura di Roma sta conducendo indagini sulla morte di cinque sub italiani avvenuta durante un’immersione in una grotta sommersa situata oltre i...

Maldive, tragedia nella grotta di Alimathà: al via l’immersione per il recupero dei corpiNelle Maldive, un incidente ha coinvolto alcune persone rimaste intrappolate in una grotta dell’atollo di Vaavu.

Temi più discussi: Sfilata in piazza dei bolidi storici: Un’immersione nella tradizione; Coppa Città di Vicenza e Mundialito, presentati i due eventi sportivi dedicati al calcio dei più piccoli; Carnevale di Treviso, tre giorni di festa nel capoluogo della Marca; Sfilata di Carnevale a Treviso: i dettagli su viabilità e sosta.

Domenica #14giugno, dalle ore 18 in poi, con partenza in piazza Cavour e sfilata per il centro storico, arriva a #Rieti la Fanfara Dei Bersaglieri di Monteleone Sabino, all'interno del #FestivaldellaReatinità, grande novità del #GiugnoAntonianoReatino2026! x.com

La sfilata dei record: in quattrocentomila per il bus dell’Inter da San Siro al DuomoPoco meno di quattro ore dal Meazza al centro città: un lungo corteo ha acocmpagnato i giocatori sul pullman tra fuochi d’artificio, cori e lacrime di gioia ... milano.repubblica.it

Mille in piazza per lo sciopero KeringSCANDICCI: Lo spettro dei licenziamenti annunciati dal marchio Alexander McQueen ha mobilitato lavoratori e sindacati che hanno sfilato in corteo ... toscanamedianews.it