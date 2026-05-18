Maldive tragedia nella grotta di Alimathà | al via l’immersione per il recupero dei corpi

Nelle Maldive, un incidente ha coinvolto alcune persone rimaste intrappolate in una grotta dell’atollo di Vaavu. Un team di subacquei specializzati ha iniziato le operazioni di immersione per recuperare i corpi delle vittime, rimasti nell’area a circa 50 metri di profondità. La zona è stata isolata e il tentativo di recupero è in corso, mentre squadre di soccorso monitorano la situazione e coordinano le operazioni di estrazione.

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Il team di specialisti subacquei è entrato in azione nell’atollo di Vaavu per tentare il recupero delle vittime rimaste nella grotta a circa 50 metri di profondità.. Sono iniziate alle Maldive le operazioni subacquee per tentare il recupero dei corpi rimasti nella grotta di Alimathà, nell’atollo di Vaavu, dopo la tragica escursione subacquea dei giorni scorsi. Secondo quanto riportato da ANSA, questa mattina il team incaricato dell’intervento ha effettuato un briefing operativo prima di raggiungere in barca il sito dell’immersione. Le condizioni meteo apparivano favorevoli, ma la valutazione decisiva riguarda lo stato del mare e della visibilità in profondità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Maldive, tragedia nella grotta di Alimathà: al via l’immersione per il recupero dei corpi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Docente morta alle Maldive, il ricordo: Era la migliore subacquea e la più grande esperta italiana Sullo stesso argomento Maldive, recupero corpi dei sub in grotta: team internazionale pronto a nuova immersione(Adnkronos) – E' prevista nella mattinata di oggi la ripresa dell'operazione di recupero dei corpi di sub italiani rimasti intrappolati in un sistema... Italiani morti alle Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta(Adnkronos) – Iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante una immersione. Tragedia Maldive, attesa per il recupero dei sub dispersi: I corpi potrebbero essere ancora nella grotta x.com L'universo ha un pessimo senso dell'umorismo: il 14 maggio 2026 è uscito Subnautica 2 e nello stesso giorno cinque italiani sono morti intrappolati in una grotta sottomarina alle Maldive reddit Maldive, i corpi intrappolati nella grotta a 60 metri: Non possiamo lasciarli agli squaliLaura Marroni, Ceo di Dan Europe: Li riporteremo su noi, le salme di 4 sub italiani ancora intrappolate negli abissi, la fondazione di sicurezza subacquea: Per intervenire lì servono esperti ... rainews.it Tragedia alle Maldive: 5 italiani morti in grotta subacqueaCinque italiani morti alle Maldive durante immersione. Tra le vittime Monica Montefalcone, professoressa Università Genova, e sua figlia. urbanpost.it