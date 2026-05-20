La Procura di Roma sta conducendo indagini sulla morte di cinque sub italiani avvenuta durante un’immersione in una grotta sommersa situata oltre i 60 metri di profondità vicino all’atollo di Vaavu alle Maldive. Le autorità stanno esaminando i dettagli dell’incidente, che si è verificato nelle acque di un’area nota per le immersioni estreme. Al momento, sono in corso verifiche sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni dei sub coinvolti, senza ancora risultare chiarimenti definitivi.

La Procura di Roma entra nel vivo degli accertamenti sulla tragedia avvenuta nelle acque delle Maldive, dove hanno perso la vita cinque subacquei italiani durante un'immersione in una grotta sommersa oltre i 60 metri di profondità, nei pressi dell'atollo di Vaavu alle Maldive. I magistrati di piazzale Clodio, coordinati dalla pm Lucia Lotti, hanno disposto l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei cinque a rientrare in Italia. La salma è arrivata nella serata di ieri all'aeroporto di Malpensa, a Milano. Gli esami autoptici verranno eseguiti anche sugli altri corpi non appena saranno rimpatriati. L'inchiesta, aperta per omicidio colposo contro ignoti, punta a chiarire le cause dell'incidente e a ricostruire le fasi dell'immersione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Grotta sommersa e immersione estrema: cosa non torna nella tragedia dei sub italiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

È morto a soli 29 metri dal record di profondità

Sullo stesso argomento

Maldive, tragedia nella grotta di Alimathà: al via l’immersione per il recupero dei corpiIl team di specialisti subacquei è entrato in azione nell’atollo di Vaavu per tentare il recupero delle vittime rimaste nella grotta a circa 50 metri...

Maldive, oggi le operazioni di recupero dei corpi degli italiani intrappolati nella grotta. “Immersione complessa, dentro la profondità aumenta ed è molto pericoloso”Roma, 19 maggio 2026 - Oggi alle Maldive i sub finlandesi di Dan Europe cercheranno di recuperare almeno due dei 4 corpi degli italiani morti e...

Quattro sub italiani sono stati trovati morti alle #Maldive dopo giorni di ricerche nell’Atollo Vaavu. I corpi erano bloccati in una grotta sommersa, mentre le operazioni sono state complicate da forti correnti e da un incidente mortale tra i... x.com

Maldive, è giallo sui brevetti: dubbi sull'istruttore e sui limiti superati dai subLa Procura di Roma entra nel vivo degli accertamenti sulla tragedia avvenuta nelle acque delle Maldive, dove hanno perso la vita cinque subacquei ... iltempo.it

L'incidente delle Maldive è stato un'immersione tecnica (rapporto di Marco Spinelli 16-05-2026) reddit

Tragedia Maldive: trovati i corpi dei quattro sub italiani nella grotta: ora scattano i recuperi tra cunicoli e buio a 60 metriIndividuate Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Sotto accusa autorizzazioni e immersione fuori missione ... giornalelavoce.it