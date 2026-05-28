Il Napoli deciderà presto chi sarà il nuovo allenatore dopo aver valutato due candidati, l’ex allenatore della Juventus e un altro tecnico. La decisione finale sarà comunicata a breve dal presidente della società. La squadra sta cercando di definire la propria guida tecnica in vista della prossima stagione. La scelta tra i due candidati è in fase di definizione e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

di Luca Fiore Il Napoli si appresta a scegliere il nuovo allenatore: in lista l’ex Juve Allegri e Italiano con la scelta definitiva che arriverà a breve. La dirigenza del Napoli ha accelerato le manovre per definire il nome del nuovo allenatore dopo l’addio di Antonio Conte, puntando con decisione verso Massimiliano Allegri. Durante la mattinata odierna si sono registrati contatti positivi tra le parti che si aggiorneranno a breve. Le discussioni hanno toccato punti cruciali riguardanti il contratto e le strategie per rilanciare le ambizioni della squadra sul campo. I vertici partenopei considerano l’opzione ideale per garantire risultati immediati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sfida tra l’ex Juve Allegri e Italiano per la panchina del Napoli: a breve la decisione di De Laurentiis

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