Napoli per il dopo Conte è sfida Italiano-Allegri De Laurentiis decide a breve

Da gazzetta.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Napoli incontrerà presto il nuovo allenatore, scelto tra Italiano e Allegri. Oggi il tecnico del Bologna discuterà con il club emiliano, in una giornata decisiva per il futuro. La decisione finale sarà comunicata a breve.

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Il tormentone è servito. Allo stato dell’arte, il Napoli si trova a un bivio. Per il sostituto di Antonio Conte, ci sono due strade, lontanissime tra di loro. La prima porta a Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, pallino del presidente Aurelio De Laurentiis da tanti anni e più volte vicino alla panchina azzurra in passato. Dall’altra parte c’è Massimiliano Allegri, fresco di esonero dal Milan e protagonista di un finale di stagione disastroso, con la Champions prima in tasca e poi scappata all’ultima curva. Ma anche Max è amico di De Laurentiis, che un po’ come è accaduto per Conte, da anni prova a convincerlo a venire a Napoli. Questa sembrava la volta giusta, almeno finché il Milan aveva la Champions a portata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Napoli, poli opposti per il dopo Conte: sfida Allegri o Italiano, le ultimissime

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