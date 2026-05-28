Il presidente del Napoli incontrerà presto il nuovo allenatore, scelto tra Italiano e Allegri. Oggi il tecnico del Bologna discuterà con il club emiliano, in una giornata decisiva per il futuro. La decisione finale sarà comunicata a breve.

Il tormentone è servito. Allo stato dell’arte, il Napoli si trova a un bivio. Per il sostituto di Antonio Conte, ci sono due strade, lontanissime tra di loro. La prima porta a Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, pallino del presidente Aurelio De Laurentiis da tanti anni e più volte vicino alla panchina azzurra in passato. Dall’altra parte c’è Massimiliano Allegri, fresco di esonero dal Milan e protagonista di un finale di stagione disastroso, con la Champions prima in tasca e poi scappata all’ultima curva. Ma anche Max è amico di De Laurentiis, che un po’ come è accaduto per Conte, da anni prova a convincerlo a venire a Napoli. Questa sembrava la volta giusta, almeno finché il Milan aveva la Champions a portata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, per il dopo Conte è sfida Italiano-Allegri. De Laurentiis decide a breve

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Napoli, poli opposti per il dopo Conte: sfida Allegri o Italiano, le ultimissime

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Temi più discussi: Napoli cerca il nuovo allenatore: sfida tra Allegri e Italiano; Napoli, c'è Allegri in pole per il dopo Conte. Piace anche Italiano; Napoli al bivio tra Allegri e Italiano: gli scenari per il dopo Conte; Italiano o Allegri nuovo allenatore del Napoli? La scelta di De Laurentiis per il dopo Conte: c'è un grande favorito.

Il presidente del Napoli De Laurentiis aveva scelto Allegri per sostituire Conte per la prossima stagione, ma la sconfitta di Allegri nell'ultima partita della stagione gli ha fatto cambiare idea. L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è ora più probabile : r/ACMil reddit

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