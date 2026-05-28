La sexalescenza è un fenomeno sociale che riguarda le persone sopra i 60 anni che si considerano ancora giovani, attive, digitali e indipendenti. Questi individui rifiutano l’etichetta di vecchiaia e continuano a vivere in modo autonomo e coinvolto nel mondo digitale. La tendenza si manifesta attraverso comportamenti e atteggiamenti che sfidano gli stereotipi legati all’età avanzata. Il fenomeno è stato descritto come un modo di affermare un’identità che non si identifica con la vecchiaia.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come si è arrivati a considerare la confessione auricolare come un sacramento? – di Celso Alcaina C’è una parola che negli ultimi tempi sta circolando con una certa insistenza: sexalescenza. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Sexalescenza, la nuova età che non vuole farsi chiamare vecchiaia

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