L’ennesimo scandalo nella sanità siciliana e la domanda che nessuno vuole farsi davvero

Nella sanità siciliana si ripetono scandali che attirano l’attenzione dell’opinione pubblica. Le inchieste giudiziarie coinvolgono funzionari e operatori sanitari, mentre vengono scoperti casi di malversazioni e irregolarità. La situazione si ripresenta come un ciclo che si rinnova senza sosta, senza trovare una soluzione definitiva. La domanda che rimane aperta riguarda le responsabilità e le modalità di intervento.

È come avere un déjà-vu, come vivere qualcosa già vissuto. Che condanna, che condanna. Eppure questo accade. Passano alcuni mesi, e zac: la sanità siciliana viene travolta dal solito scandalo. Le indagini, le perquisizioni, gli arresti eccellenti, gli indagati eccellentissimi, il palazzo che trema – come scrivono i giornali – il solito balletto: il governo che nicchia, l’opposizione che chiede dimissioni. Poi tutto tace. E zac, eccolo di nuovo: un altro scandalo, da un’altra parte, altri nomi, altri affari. E si ricomincia. E allora bisognerebbe fermarsi un attimo. Per quest’isola da ribaltare, per questa Sicilia che davvero – come predica... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

