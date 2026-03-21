Durante una partita, l’allenatore ha dichiarato di voler continuare nonostante l’età, esprimendo preoccupazioni per la salute. Ha menzionato Pavlovic, indicando che avrebbe dovuto chiedere scusa. Nel corso dell’incontro, ha avuto un confronto acceso con il quarto uomo, minacciando di smettere di allenare, ma successivamente ha concluso con un sorriso e un gesto scherzoso.

Un tranquillo sabato sera milanese, no? Allegri tutto sommato in 90 minuti ha solo esultato, sofferto, urlato, si è disperato, si è sentito forte e debole, ha litigato col quarto uomo e minacciato di cambiare lavoro. Quando Fourneau ha fischiato rigore per il Torino, Max ha guardato Doveri e ha detto: "Mi fate passare la voglia di stare calmo. Così io smetto di allenare". Nessun allarme: a fine partita già scherzava e a Pasquetta sarà al Maradona per Napoli-Milan. Sfida con Conte, sfida per il secondo posto. Allegri ha commentato partita e classifica insieme: “Quando si arriva in fondo alla stagione, da marzo, bisogna pensare a vincere e allo stesso tempo guardare la classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Vado avanti con l'età, non vorrei che il cuore cedesse. Pavlovic? Doveva farsi perdonare..."

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