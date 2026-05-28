Sette metri sopra Palermo | la passerella che cambierà la città grazie ad artisti architetti e ingegneri
Una passerella sospesa a sette metri di altezza sopra Palermo sta per essere realizzata, coinvolgendo artisti, architetti e ingegneri. La struttura si estenderà tra il mare e i palazzi, creando una terrazza che offre una vista sul golfo, le barche e le navi. La passerella collegherà diverse aree della città, con l’obiettivo di trasformare visivamente il paesaggio urbano e marittimo.
Una terrazza tra il cielo e il mare, tra il mare e i palazzi. Sembrerà quasi un’altra Palermo. Da una parte il golfo, le barche, le navi in bella vista, dall’altro la città che si distende nella conca. In mezzo una passerella pedonale a sovrastare, a poco più di 7 metri di altezza, una via Crispi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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