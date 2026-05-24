La discesa nella città nascosta che sfiora i sette metri

Notizia in breve

Un team ha esplorato circa 250 metri di una città sotterranea sotto il centro storico di Piacenza, raggiungendo quasi sette metri di profondità. L'esplorazione si è svolta sabato 9 maggio e il video è stato pubblicato da Bresciaunderground Aps. La scoperta riguarda le strutture e gli spazi nascosti sotto l'asfalto e il porfido della zona. Non sono stati forniti dettagli sulle caratteristiche specifiche della città sotterranea o sui reperti trovati.