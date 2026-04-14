Edilizia a Bari la denuncia di ingegneri e architetti | Tempi lunghi per i documenti a rischio compravendite e ristrutturazioni casa
Gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti di Bari segnalano ritardi nella consegna dei documenti presso gli Sportelli Unici per l’Edilizia, che interessano diverse località della regione. La situazione viene definita come un rallentamento che potrebbe mettere a rischio operazioni di compravendita e ristrutturazioni di immobili. La denuncia proviene dall’Inarsind Puglia, il sindacato che rappresenta questa categoria professionale.
L'Inarsind Puglia, il sindacato degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti, denuncia lo stato di inefficienza che avrebbe colpito gli Sportelli Unici per l’Edilizia (Sue) in numerosi Comuni della regione. Al centro delle critiche c'è, in particolare, il Comune di Bari, dove il.🔗 Leggi su Baritoday.it
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