Settanta colpi tra furti e rapine blitz dei carabinieri nel campo rom di Caivano

I carabinieri hanno effettuato un blitz nel campo rom di Caivano, sequestrando armi e documenti. Sono stati denunciati diversi soggetti per furti e rapine, con un totale di circa 70 episodi registrati. Tra le accuse figurano furti in negozi, rapine a automobilisti e altri reati contro il patrimonio. Durante le operazioni sono stati rinvenuti oggetti rubati e strumenti utilizzati per commettere i reati. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento.

Avrebbero messo a segno ben 70 colpi, tra furti a negozianti, rapine ad automobilisti e agli sportelli bancari, anche con la tecnica della ‘spaccata’ Sono dieci le persone a cui i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno notificato, nel campo rom di Caivano, altrettanti provvedimenti di fermo per i reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Ben undici i furti – tra quelli tentati e quelli consumati – di bancomat, compiuti tra le province di Napoli, Caserta e Salerno con la tecnica della “spaccata”, cioè sfondando la vetrina con vetture rubate e poi sradicando dagli alloggi gli Atm utilizzando funi e cavi di ferro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Furti con spaccate, così agiva la banda del campo rom di Caivano

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