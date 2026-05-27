furti e rapine nel napoletano blitz dei carabinieri in campo rom

I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo rom di Caivano. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. L’operazione si inserisce in un’indagine su furti e rapine nella zona del Napoletano.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna (Napoli) stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo nomadi di Caivano emesso dalla Procura della repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Maxi operazione anticamorra allalba: blitz nei quartieri di Napoli

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