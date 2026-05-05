Abusi su una bambina e offerta di soldi in cambio di sesso condannato a 11 anni un ambulante

Un uomo di 50 anni, ambulante nel Leccese, è stato condannato a 11 anni di carcere in seguito a un processo per aver commesso abusi su una bambina di dieci anni. L'imputato è accusato di violenza sessuale, tentata violenza sessuale e corruzione di minorenne, reati commessi ai danni della minore. La sentenza è stata pronunciata al termine del procedimento giudiziario che si è svolto nei mesi scorsi.

LECCE - Si è chiuso con una condanna a 11 anni di reclusione il processo a carico di un ambulante del Leccese di 50 anni, imputato per violenza sessuale, tentata violenza sessuale e corruzione di minorenne ai danni di una bambina all’epoca dei fatti di dieci anni. A emettere il verdetto il.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Arrestato di ritorno dall’Ucraina Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano arruolato dai russi e condannato in Italia per abusi su una bambina Lecce, abusi su una bambina di 8 anni. Arrestata anche la madreLe accuse sono di estrema gravità: violenza sessuale aggravata, produzione di materiale pedopornografico e detenzione dello stesso materiale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Abusi su una bambina di 4 anni: L’orco era l’amico di famiglia. E aveva video pedopornografici. Arrestato in Germania: estradato; Abusi su una bimba di 4 anni e pedopornografia a Reggio: arrestato 37enne; Bambini adescati nei videogiochi, abusati in famiglia: il disagio invisibile di una generazione lasciata sola; Arrestato un medico latitante: condannato per abusi su una minore. Abusi su una bambina? Ambulante salentino condannato a 11 anniAvrebbe abusato di una bambina di 11 anni. Un venditore ambulante di frutta e verdura residente in un Comune del Nord Leccese è stato condannato a 11 anni di reclusione, nonostante ... quotidianodipuglia.it Abusi su una bambina e offerta di soldi in cambio di sesso, condannato a 11 anni un ambulanteEmesso il verdetto nei riguardi di un 50enne del Leccese, accusato di violenza sessuale, tentata violenza sessuale e corruzione di minorenne. Il Tribunale si discosta dalla richiesta della Procura, ch ... lecceprima.it Medici di famiglia, veterinari e farmacisti coinvolti nella campagna per contrastare gli abusi e il "fai da te" - facebook.com facebook Telefono azzurro, Caffo: «Nel 2025, il 76% delle segnalazioni riguardava abusi sessuali su minori» x.com