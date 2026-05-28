Servizi educativi per la prima infanzia e all’innovazione pedagogica Cesena ha accolto la delegazione spagnola

Da cesenatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una delegazione spagnola ha visitato Cesena per approfondire i servizi educativi per la prima infanzia e le pratiche pedagogiche innovative. La visita si è concentrata sull’osservazione delle strutture e delle metodologie adottate nei centri locali, con l’obiettivo di favorire scambi e collaborazioni tra i due Paesi nel settore dell’educazione infantile. L’iniziativa si inserisce in un progetto di rafforzamento dei rapporti europei in campo formativo.

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Cesena consolida i rapporti di collaborazione europea nel campo della formazione e dell’educazione dell’infanzia promuovendo una cultura educativa sempre più condivisa e orientata all’innovazione. Nel corso di questi giorni il Comune ospita una delegazione spagnola dalla provincia di Jaén. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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