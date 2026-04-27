Servizi educativi aperte le iscrizioni al nido d' infanzia comunale ' La Lucciola'

Sono aperte le iscrizioni al servizio del nido d'infanzia del Comune di Forlimpopoli che per l’anno educativo 20262027 sarà attivo al nido “La Lucciola”, situato in via Allende, 25. Il servizio è rivolto ai bambini residenti nel Comune di Forlimpopoli che, alla data del 30 settembre, abbiano.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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