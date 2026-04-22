Servizi Educativi | calano le liste di attesa per Nidi e Scuole Infanzia

È stata resa pubblica la graduatoria delle iscrizioni ai servizi educativi per bambini da zero a sei anni per l’anno scolastico 20262027. I dati mostrano una diminuzione delle liste di attesa per nidi e scuole dell’infanzia rispetto agli anni precedenti. Le graduatorie riguardano le iscrizioni per le strutture pubbliche e private della zona. La pubblicazione conclude il processo di ammissione agli asili e alle scuole materne per il prossimo anno scolastico.

È stata pubblicata la graduatoria delle iscrizioni ai servizi educativi 0-6 anni per l’anno scolastico 20262027. Sono stati assegnati 834 posti per i servizi 03 e 983 sulle scuole d’infanzia.Ad oggi, la copertura complessiva a Parma si attesta al 61% per i nidi e al 95,91% per le scuole.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Servizi educativi, nuovi materiali per nidi e scuole d’infanziaUn investimento concreto per potenziare le attività in classe e negli spazi indoor dei servizi 0-6. Nidi e scuole dell’infanzia più sicuri e accoglienti: il Comune investe su salute e spazi educativiDefibrillatori in oltre 25 plessi, manutenzione costante dei dispositivi, cura delle aree esterne e attenzione ai percorsi casa-scuola: prosegue il... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Buono VESTA, il 21 aprile riapre il Click Day: un’opportunità concreta per le famiglie e per chi si avvale di servizi di cura e assistenza all’infanzia; ATA 24 mesi 2026/27: informativa al MIM. Domande dal 28 aprile al 19 maggio. Servizi educativi. Riaperte le iscrizioni. Come fare domandaVOLTERRAL’amministrazione comunale informa che è stata disposta la riapertura dei termini per le iscrizioni ai servizi educativi per la prima infanzia, nido La Mongolfiera, centro Giocamondo di ... lanazione.it Calano le nascite, ma è boom nei nidiE’ boom di iscrizioni ai servizi nido comunali (nidi, sezione di raccordo, centro gioco) per il prossimo anno scolastico. Tanto che è prevista per settembre l’apertura di una nuova sezione di raccordo ... ilrestodelcarlino.it Opportunità di lavoro nei servizi educativi del Comune di Padova Sono aperti due concorsi pubblici: Educatrici ed educatori asilo nido Scadenza: 18 maggio 2026 Info: https://www.comune.padova.it/concorso-lassunzione-di-n-3-educatori-asilo-nido-d - facebook.com facebook