Punte di 35 gradi nel Ravennate i sindacati | Per i lavoratori dell' agroindustriale urgente un' ordinanza contro il rischio caldo

Le temperature nel Ravennate hanno raggiunto i 35 gradi, con l'afa che interessa anche il settore agroindustriale. I sindacati chiedono un’ordinanza urgente per tutelare i lavoratori dal rischio caldo. Le condizioni estive si sono protratte oltre la stagione, coinvolgendo chi opera all'aperto. La richiesta mira a introdurre misure di sicurezza immediate per chi svolge attività sotto il sole. La richiesta è stata presentata alle autorità competenti.

Un'ondata di calore che tanto assomiglia a quelle dei periodi estivi, in questi giorni ha attraversato anche il Ravennate. Nella giornata di ieri infatti sono state registrate anche in Romagna temperature sopra i 35 gradi. Ma non sarebbe corretto parlare di "temperature da piena estate" secondo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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