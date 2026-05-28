Serie D il bilancio dei tifosi Fossombrone un club di valori La nostra è una realtà virtuosa

Il Fossombrone ha concluso la stagione in serie D con 44 punti, posizionandosi al nono posto nel girone F e assicurandosi la salvezza in anticipo. La società è descritta come un club di valori e una realtà virtuosa, secondo le parole dei tifosi.

Un’altra stagione in serie D è andata in archivio per il Fossombrone, capace anche quest’anno di conquistare la salvezza con anticipo e di chiudere il campionato al nono posto del girone F con 44 punti. Un percorso positivo per la formazione metaurense, sostenuta lungo tutta l’annata dall’affetto e dalla presenza costante del Botty Club ’94, cuore del tifo biancazzurro. In casa, ma soprattutto nelle trasferte in giro per il centro Italia, il sostegno dei tifosi non è mai mancato, confermando il forte legame tra la squadra e la sua gente. I sostenitori del Fossombrone tracciano così il bilancio della stagione appena conclusa, tramite Davide Tramontana: "Da parte nostra il giudizio è sicuramente positivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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