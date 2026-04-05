De Laurentiis la promessa di Pasqua ai tifosi del Napoli | La nostra gestione continuerà a essere virtuosa

In un messaggio pubblicato sui social, il presidente del Napoli ha rivolto gli auguri di Pasqua ai tifosi presenti in tutto il mondo. Nel testo, ha affermato che la gestione del club continuerà a mantenere un approccio virtuoso, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni. La dichiarazione si concentra sulla continuità del metodo gestionale e sulla vicinanza ai supporter.

Nel tradizionale messaggio pasquale pubblicato via social, Aurelio De Laurentiis ha voluto fare gli auguri a tutti i tifosi del Napoli sparsi nel mondo, facendo una promessa sul futuro del club. “Buona Pasqua ai nostri meravigliosi sostenitori, ai calciatori, allo staff tecnico, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori del Napoli e della Filmauro, e alle loro famiglie. Una Santa Pasqua che ricorre in un momento drammatico a causa delle guerre in corso e delle loro conseguenze sulle persone direttamente coinvolte, ma anche sulle ripercussioni economiche che dovremo affrontare. Ai nostri tifosi posso, però, assicurare che la nostra gestione continuerà a essere virtuosa per consentirci di restare competitivi ai massimi livelli, come abbiamo sempre fatto da quando ho rilevato il Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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