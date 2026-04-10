La Polizia compie 174 anni il bilancio del questore Grassi | Nostra missione è ricerca di verità e valori

La Polizia ha celebrato i 174 anni di attività con un bilancio che evidenzia alcune variazioni nei numeri dei reati e delle misure di prevenzione. In provincia di Caserta, sono diminuiti i reati complessivi, mentre sono raddoppiati i Daspo urbani, passati da 47 a 104, e gli ammonimenti per atti persecutori e violenze domestiche, con 31 casi nel primo trimestre del 2026. Il questore ha sottolineato il ruolo della polizia nella ricerca della verità e nella tutela dei valori.

Calano i reati in provincia di Caserta ma raddoppiano i Daspo urbani (da 47 a 104) e gli ammonimenti per atti persecutori e violenze domestiche (31 nel primo trimestre del 2026). Raddoppiano anche le proposte di sorveglianza speciale (13 nei primi tre mesi del 2026) per criminalità organizzata e. 🔗 Leggi su Casertanews.it La Polizia di Stato e i suoi 174 anni di storia il Questore Leuci punta sulla prevenzioneTempo di lettura: 3 minuti“Un leggero calo di indice di delituossità, ma è fondamentale la prevenzione”. Leggi anche: La Polizia di Stato celebra 174 anni di storia, il questore Nicolì: “La sicurezza si costruisce insieme” Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; La Polizia di Stato compie 174 anni: celebrazioni a Fenosu e in città; La Polizia di Stato compie 174 anni, Meloni: Storia di coraggio, dedizione e servizio alla Nazione; La Polizia italiana compie 174 anni e guarda alle nuove sfide. La Fondazione della Polizia di Stato compie 174 anni: l'evento a Fano per celebrare l'importanza degli agenti sul territorio, 27000 persone controllate in un anno, premiati 17 ...Si è celebrato oggi il 174esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, che quest’anno si è svolto nella Pinacoteca di San Domenico a Fano, luogo simbolo ... corriereadriatico.it La Polizia di Stato compie 174 anni, celebrazioni a Viterbo e RomaIn Piazza del Popolo Percorso della memoria dedicato a 21 poliziotti delle scorte che hanno perso la vita in servizio VITERBO - A Viterbo il 174° Anni ... etrurianews.it Tanti auguri alla Polizia di Stato che oggi compie 174 anni !!! Si festeggia oggi perchè la data commemora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge n. 121 del 1° aprile 1981, che ha riformato il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, trasforman - facebook.com facebook La Polizia di Stato compie 174 anni: stamattina la cerimonia a Desenzano x.com