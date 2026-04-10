La Polizia compie 174 anni il bilancio del questore Grassi | Nostra missione è ricerca di verità e valori

Da casertanews.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia ha celebrato i 174 anni di attività con un bilancio che evidenzia alcune variazioni nei numeri dei reati e delle misure di prevenzione. In provincia di Caserta, sono diminuiti i reati complessivi, mentre sono raddoppiati i Daspo urbani, passati da 47 a 104, e gli ammonimenti per atti persecutori e violenze domestiche, con 31 casi nel primo trimestre del 2026. Il questore ha sottolineato il ruolo della polizia nella ricerca della verità e nella tutela dei valori.

Calano i reati in provincia di Caserta ma raddoppiano i Daspo urbani (da 47 a 104) e gli ammonimenti per atti persecutori e violenze domestiche (31 nel primo trimestre del 2026). Raddoppiano anche le proposte di sorveglianza speciale (13 nei primi tre mesi del 2026) per criminalità organizzata e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

La Polizia di Stato e i suoi 174 anni di storia il Questore Leuci punta sulla prevenzioneTempo di lettura: 3 minuti“Un leggero calo di indice di delituossità, ma è fondamentale la prevenzione”.

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