Play-off Serie B | la Virtus Matera sfida il Catanzaro al PalaSassi

La Virtus Matera si prepara a sfidare il Catanzaro al PalaSassi nei play-off di Serie B. La squadra ha usufruito di un riposo supplementare rispetto agli avversari, mentre quest'ultimi hanno ottenuto un risultato netto nella partita precedente. La gara si svolgerà in casa della Virtus Matera, con l'obiettivo di proseguire la serie e avanzare nella competizione.

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? Domande chiave Come influirà il riposo extra della Matera sulla tenuta fisica?. Chi riuscirà a mantenere l'inerzia positiva dopo il netto successo precedente?. Come potrà il Catanzaro reagire alla pressione del PalaSassi?. Quando si deciderà la serie se la Matera vince giovedì?.? In Breve Matera ha battuto Nuovo Basket Aquilano 2-0 per passare agli ottavi.. Altre sfide nei quarti: Scandone Avellino-Esperia Cagliari e Monopoli-Angri.. Possibile secondo incontro tra Matera e Catanzaro domenica 17 maggio ore 19:00.. Barcellona Pozzo di Gotto e Viola Reggio Calabria impegnate nei quarti.. La Virtus Matera affronta la Basket Academy Catanzaro giovedì 14 maggio 2026 alle ore 20:00 presso il PalaSassi, per l’esordio nei quarti di finale dei play-off della serie B Interregionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Play-off Serie B: la Virtus Matera sfida il Catanzaro al PalaSassi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Virtus Matera Pink vince il play in: la sfida vinta su Catanzaro? Cosa scoprirai Come ha fatto la Virtus a ribaltare il primo quarto? Chi è stata la vera protagonista del punteggio materano? Quale giocatrice di... Virtus Matera travolge Ragusa: capolista inarrestabile al PalaSassiIl PalaSassi ospita una prestazione di forza assoluta della Virtus Matera, che mette al tappeto la vicecapolista siciliana con un punteggio netto di... Argomenti più discussi: Playoff Serie B, la Redel batte Benevento e vola ai quarti, Catanzaro espugna Viterbo. Risultati ottavi; Nuovo Basket Aquilano perde gara 2 con Matera, fuori dai playoff ma a testa alta; Basket, serie B Interregionale, play-off, ottavi di finale, gara 2, Virtus Matera sfida Nuovo Basket Aquilano al PalaAngeli di Sant'Elia (L'Aquila); Playoff Serie B, la Redel Viola cade a Benevento, Monopoli vittoriosa sulla Carver. Risultati ottavi. #Basket #Playoff #serieB tra Ondatel Virtus Matera e Nuovo Basket Aquilano x.com Basket.Virtus Matera, rimonta da urlo a L’Aquila: vittoria e quarti play-off conquistatiImpresa della Virtus Matera che espugna il PalaAngeli di Sant’Elia e vola ai quarti play-off per la promozione in Serie B Nazionale. La squadra di coach Miriello supera il Nuovo Basket Aquilano 89-86 ... lasiritide.it