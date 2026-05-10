Dopo il fischio finale | Virtus Erchie batte Città di Avetrana e conquista la promozione
La Virtus Erchie ha vinto 2-0 in casa contro il Città di Avetrana nella finale play-off e ha ottenuto la promozione dalla Prima Categoria alla Promozione. La partita si è conclusa con il fischio finale, confermando il risultato favorevole alla squadra locale. La vittoria permette alla Virtus Erchie di salire di categoria e di approdare in una divisione superiore.
TORRE SANTA SUSANNA - La Virtus Erchie vince 2-0 in casa la finale play off contro il Città di Avetrana e concretizza il salto dalla Prima Categoria alla Promozione. In serata non si prevedono festeggiamenti a causa dello stato di apprensione che da dieci giorni attanaglia l'intera comunità.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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