Dopo il fischio finale | Virtus Erchie batte Città di Avetrana e conquista la promozione

La Virtus Erchie ha vinto 2-0 in casa contro il Città di Avetrana nella finale play-off e ha ottenuto la promozione dalla Prima Categoria alla Promozione. La partita si è conclusa con il fischio finale, confermando il risultato favorevole alla squadra locale. La vittoria permette alla Virtus Erchie di salire di categoria e di approdare in una divisione superiore.

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