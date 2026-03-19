La Fortitudo Basket Serie A2 ha annunciato la conferma di Toni Perkovic fino alla fine della stagione, mentre Gianluca Della Rosa si è infortunato e potrebbe essere costretto a fermarsi. La squadra si prepara a proseguire senza uno dei suoi giocatori chiave nel breve termine, mentre l’attenzione resta rivolta alle prossime partite e alle eventuali conseguenze di questa situazione.

La Fortitudo conferma Toni Perkovic fino al termine della stagione, ma rischia di perdere nell’immediato Gianluca Della Rosa. E’ una Effe che continua a viaggiare sulle montagne russe: una notizia positiva e una negativa. Sabato sera al PalaDozza la formazione di Attilio Caja ospita, per la prima di 7 finali, i freschi vincitori della Coppa Italia di Rimini. Nella sfida con i romagnoli ci sarà Perkovic a cui è stata confermata la fiducia dello staff e della dirigenza e che rimarrà sotto le Due Torri, fino al termine della stagione. Una conferma a suon di ottime prestazioni per l’esterno biancoblù. La guardia croata si giocherà uno dei due posti a disposizione per gli stranieri, l’altro sarà occupato da Paulius Sorokas, con il pari ruolo Lee Moore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie A2, quanti problemi in Fortitudo. Confermato Perkovic, ma si ferma Della Rosa

Articoli correlati

Serie A2: la classifica resta interessante per l’Aquila. Fortitudo, l’ora delle scelte tra il croato Perkovic e MooreMissione compiuta, Cento battuta, non senza qualche patema d’animo, a dir la verità piccolo, due punti incamerati e rincorsa alla capolista Pesaro...

Leggi anche: Serie A2: ore 20,45 al Modigliani Forum. Caja sempre in emergenza, ma ha recuperato il play Della Rosa. Fortitudo, a Livorno la prima di nove finali

Approfondimenti e contenuti su Confermato Perkovic

Basket serie A2, quanti problemi in Fortitudo. Confermato Perkovic, ma si ferma Della RosaLa Fortitudo conferma Toni Perkovic fino al termine della stagione, ma rischia di perdere nell’immediato Gianluca Della ... sport.quotidiano.net

Perkovic, una tripla da campione: Fortitudo, squadra da serie AArriva, subito in campo e protagonista, come confermano i 22 punti con Torino. Toni Perkovic 28 anni il 10 aprile, sta confermando tutte le qualità che hanno convinto la Fortitudo e che ne fanno più d ... sport.quotidiano.net