La Fortitudo si prepara al ritorno in campo con il ritorno di Moretti lunedì, mentre Moore continua ad allenarsi con i compagni. La squadra ha svolto un sabato dedicato all’allenamento, seguito da una giornata di riposo domenica. Da lunedì si riprenderanno le sedute di allenamento in vista delle prossime partite di Serie A2.

Sabato di lavoro, domenica di riposo e poi da lunedì il via alla settimana che porta al ritorno in campo. Sarà un weekend tra allenamento e pausa quello che attende la Fortitudo. Con la sosta del campionato in occasione della final four di Coppa Italia, la formazione di Attilio Caja si allena già in vista del ritorno in campo in programma sabato 21 marzo con la Rbr Rimini. L buona notizia sul fronte infermeria arriva dal ritorno in gruppo di Lee Moore. La guardia americana dopo un paio di allenamenti differenziati è tornato a lavorare con il gruppo. La condizione è ancora tutta da migliorare, visto che ha giocato l’partita il 14 dicembre con Rimini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A2. La Fortitudo lunedì ritrova Moretti. E intanto Moore lavora con i compagni

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