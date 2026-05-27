Pallanuoto la Pro Recco passa a Brescia e chiude la regular season di Serie A1 a punteggio pieno
Nell'ultima giornata della regular season di Serie A1 di pallanuoto maschile, la squadra in testa ha vinto in trasferta contro il Brescia con il punteggio di 14-19. La vittoria consente alla Pro Recco di concludere la stagione senza sconfitte e di ottenere il primo posto in classifica. La squadra lombarda si ferma secondo, mentre la regular season si chiude con tutte le partite disputate.
L’ultima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile regala gli ultimi verdetti: la Pro Recco passa per 14-19 in casa del Brescia e chiude a punteggio pieno, certificando il primo posto davanti ai lombardi. Il terzo posto è del Savona, che vince il derby ligure con il Quinto per 16-13, mentre il Posillipo resta quarto nonostante la sconfitta per 12-8 subita in casa della Roma Vis Nova. Quinta piazza per Trieste, che passa per 13-17 in casa del Salerno, mentre il De Akker Team resta settimo alle spalle del Quinto a causa della sconfitta per 18-14 in casa della Florentia, che saluta la massima serie con un successo ma retrocede direttamente in Serie A2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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