Iran irremovibile | niente partite negli USA La FIFA impone una scadenza sullo sfondo l’ipotesi ripescaggio Italia

L’Iran ha dichiarato che non giocherà le partite del Mondiale 2026 negli Stati Uniti, confermando la propria disponibilità a partecipare, ma con questa condizione. La FIFA ha stabilito una scadenza per le decisioni e, nel frattempo, si fa strada l’ipotesi di un possibile ripescaggio dell’Italia. La posizione iraniana rimane ferma, mentre sul tavolo ci sono diverse opzioni per l’organizzazione delle partite.

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