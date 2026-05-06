Il futuro del Foggia tutto da scrivere tra rifondazione e ipotesi riammissione-ripescaggio | e sullo sfondo riecco Felleca

A dieci giorni dalla sconfitta casalinga contro la Salernitana, il Foggia si trova a dover affrontare un futuro incerto. La squadra ha subito la retrocessione sul campo nei dilettanti, evento senza precedenti nella sua storia. Le discussioni riguardano ora una possibile rifondazione o l’ipotesi di riammissione o ripescaggio in categorie superiori. Sullo sfondo, si fa nuovamente avanti il nome di un ex dirigente legato alla società.

Sono ormai passati dieci giorni dalla sconfitta interna con la Salernitana che ha sancito la prima retrocessione (sul campo) nei dilettanti della storia del Foggia. Quell'infausto 26 aprile è stato anche l'ultimo giorno nel quale la società ha parlato, attraverso i suoi proprietari, Gennaro.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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