’Duo Idea’ al Teatro Alighieri Serata benefica per gli ’Amici di Enzo’

Sabato 16 maggio alle 20,45 si terrà al Teatro Alighieri di Ravenna uno spettacolo benefico organizzato dall’associazione ’Amici di Enzo’. L’evento è patrocinato dal Comune di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna e vedrà protagonista il duo Idea. La serata è dedicata a raccogliere fondi per l’associazione e si svolge regolarmente anche quest’anno.

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Torna anche quest’anno lo spettacolo di fundraising per l’associazione ’Amici di Enzo’. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna, si svolgerà sabato 16 maggio al Teatro Alighieri di Ravenna, alle 20,45. Sul palco si esibirà il Duo Idea, alias Daniele Mignatti e Adriano Battistoni, nello spettacolo ’Cappelletti edition’. Uscito dalla trasmissione Zelig, ha partecipato allo storico programma e ha calcato i palcoscenici di tutta Italia proponendo un cabaret musicale ricercato e mai banale, che permette allo spettatore di immergersi in un cocktail di canzoni e gag spiazzanti. Cantabarettisti è la definizione di questo duo comico, che attraverso massicce dosi di cultura musicale non comune, porta ad un coinvolgimento totale ed emozionante del pubblico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Duo Idea’ al Teatro Alighieri. Serata benefica per gli ’Amici di Enzo’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Duo Idea” al teatro Alighieri per una serata di beneficenza a favore degli Amici di EnzoTorna anche quest’anno lo spettacolo di fundaraising per l’Associazione “Amici di Enzo”. “Comic-Amente 2026”: serata benefica al Teatro PresidentSabato 9 maggio alle ore 20,45 al Teatro President, organizzata da Danilo Anelli “razdur” della Famiglia Piasinteina in collaborazione con il Lions... Temi più discussi: ’Duo Idea’ al Teatro Alighieri. Serata benefica per gli ’Amici di Enzo’; Il Duo Idea in scena con uno spettacolo di beneficenza a favore dell'associazione Amici di Enzo; Il Duo Idea al Teatro Alighieri per sostenere gli Amici di Enzo; Truffa Academy: lo spettacolo al Bobbio per combattere l'odioso crimine (ridendo). Duo Idea al Teatro Alighieri per una serata di beneficenza a favore dell’associazione Amici di Enzo x.com ’Duo Idea’ al Teatro Alighieri. Serata benefica per gli ’Amici di Enzo’I biglietti, il cui ricavato sarà dedicato ai progetti degli ’Amici di Enzo’, sono acquistabili sul sito del Teatro Alighieri o in biglietteria. ilrestodelcarlino.it Duo Idea all’Alighieri per una serata di beneficenza a favore dell’associazione Amici di EnzoTorna anche quest’anno lo spettacolo di fundaraising per l’Associazione Amici di Enzo. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna, si svolgerà sabato 16 maggio ... ravenna24ore.it