Serata allo Stellini in programma musica e teatro
Venerdì 29 maggio 2026 si terrà la seconda edizione della “Serata allo Stellini” al liceo classico di Udine. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, proporrà una serata dedicata a musica, teatro, riflessione filosofica e fotografia. La manifestazione si svolgerà presso il liceo e prevede diverse attività artistiche e culturali in programma per la serata. Non sono stati comunicati dettagli sugli orari o sui partecipanti specifici.
Venerdì 29 maggio 2026 il liceo classico “Jacopo Stellini” di Udine ospiterà la seconda edizione della “Serata allo Stellini”, un appuntamento aperto alla cittadinanza che unisce musica, teatro, riflessione filosofica e fotografia. A fare da filo conduttore sarà il tema della pace, che attraversa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Marcello Rolff | Chopin, Alkan, Busoni LIVE | AURA Concerti
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Si presenta la nuova stagione “Oltrepassa”: al Teatro Biondo serata evento gratuita tra musica, danza e racconti
Una serata tra cinema e musica a lume di candela: ecco “Frame & Sound” al teatro Mengoni di MagioneIl 17 maggio, alle 20, il teatro Mengoni di Magione ospiterà l’evento “Frame & Sound”, una serata che combina musica dal vivo e cinema a lume di...