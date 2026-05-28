Serata allo Stellini in programma musica e teatro

Da udinetoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 29 maggio 2026 si terrà la seconda edizione della “Serata allo Stellini” al liceo classico di Udine. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, proporrà una serata dedicata a musica, teatro, riflessione filosofica e fotografia. La manifestazione si svolgerà presso il liceo e prevede diverse attività artistiche e culturali in programma per la serata. Non sono stati comunicati dettagli sugli orari o sui partecipanti specifici.

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Venerdì 29 maggio 2026 il liceo classico “Jacopo Stellini” di Udine ospiterà la seconda edizione della “Serata allo Stellini”, un appuntamento aperto alla cittadinanza che unisce musica, teatro, riflessione filosofica e fotografia. A fare da filo conduttore sarà il tema della pace, che attraversa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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