Una serata tra cinema e musica a lume di candela | ecco Frame & Sound al teatro Mengoni di Magione
Il 17 maggio, alle 20, il teatro Mengoni di Magione ospiterà l’evento “Frame & Sound”, una serata che combina musica dal vivo e cinema a lume di candela. L’evento è gratuito e si svolge all’interno del teatro, offrendo al pubblico un’esperienza unica tra proiezioni e performance musicali. L’iniziativa prevede un concerto acustico che si svolgerà in un ambiente intimo, creando un’atmosfera rilassata e coinvolgente.
Un concerto a lume di candela, dal vivo, in teatro. E a ingresso gratuito. Tutto questo in una sera, quella del 17 maggio, dalle 20.30, al teatro Mengoni di Magione. Si tratta di “Frame & Sound”, uno degli appuntamenti più suggestivi di “Aspettando il Gen2Gen”, il festival organizzato da.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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