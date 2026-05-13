Una serata tra cinema e musica a lume di candela | ecco Frame & Sound al teatro Mengoni di Magione

Il 17 maggio, alle 20, il teatro Mengoni di Magione ospiterà l’evento “Frame & Sound”, una serata che combina musica dal vivo e cinema a lume di candela. L’evento è gratuito e si svolge all’interno del teatro, offrendo al pubblico un’esperienza unica tra proiezioni e performance musicali. L’iniziativa prevede un concerto acustico che si svolgerà in un ambiente intimo, creando un’atmosfera rilassata e coinvolgente.

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