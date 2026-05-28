Sequestro al Maradona di una struttura in costruzione del Napoli Manfredi | Emersa discrepanza spero si possa risolvere

È stato sequestrato al Maradona un edificio in costruzione. Secondo quanto comunicato, si è verificata una discrepanza tra l'interpretazione della delibera di concessione e l'autorizzazione edilizia richiesta. La società ha ritenuto di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, ma si è scoperto che era necessario anche un'altra autorizzazione. Le autorità stanno valutando la situazione, e si spera che si possa risolvere la questione.

"Dalle informazioni che ho avuto ieri, c'è stata un'interpretazione contrastante della delibera di concessione degli spazi che era stata fatta dal Comune, e che la società ha interpretato anche come autorizzazione edilizia, mentre in realtà era necessario anche acquisire l'autorizzazione per i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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