Fernando Llorente ha recentemente espresso ammirazione per l’allenatore di una squadra di calcio, definendolo un vero talento e sperando che possa rimanere in carica nel club. L’ex attaccante, ora impegnato nel padel, ha mantenuto un forte legame con il mondo del calcio e ha spesso commentato pubblicamente le vicende relative alla squadra partenopea. La sua opinione si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sulla permanenza dell’allenatore alla guida della squadra.

POMPEI La rete non ha mai smesso di essere il territorio di caccia del Re Leone Fernando Llorente. L’ex attaccante del Napoli, infatti, ha cambiato solo campo (dal calcio al padel) ma continua ad essere affamato. Da calciatore voleva andare in rete facendo gol, da giocatore di padel, invece, alla rete si avvicina per mettere pressione agli avversari. Al resto ci pensano i quasi due metri di altezza che lo aiutano parecchio dell’essere uno dei giocatori più temuti della Pompei Legends padel cup. Fa coppia con Gigi Di Biagio e nel primo giorno di torneo hanno vinto praticamente quasi sempre. «Il padel mi piace tanto e cerco d giocare sempre. Mi mantiene in forma e in coppia con Gigi alla nostra prima volta insieme ci stiamo trovando bene». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Llorente: «Conte è un vero fenomeno, spero possa restare a Napoli»

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