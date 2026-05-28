De Laurentiis è stato indagato per abuso edilizio in relazione ai lavori allo stadio Maradona. La notizia è stata diffusa da Repubblica, che ha anche commentato sulla sua assenza di commenti riguardo al sindaco, che ha definito anche juventino, durante una conferenza stampa congiunta con l’allenatore. La discussione si è concentrata sugli aspetti legali e sulla vicenda edilizia, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni rilasciate.

Repubblica dà la notizia e allo stesso tempo fa una riflessione: ecco perché De Laurentiis domenica sera, nella surreale conferenza stampa congiunta (a metà) con Conte, ha sparato zero sul sindaco Manfredi sulla questione stadio definendolo anche juventino. Manfredi nei giorni successivi ha ricordato che da quando è lui primo cittadino, Adl ha già annunciato la costruzione di tre stadi in tre luoghi diversi e nulla si è mai visto nemmeno un progetto. La notizia è che De Laurentiis è indagato per abuso edilizio al Maradona. Si stava costruendo un punto ristoro senza la necessaria licenza edilizia. E ora i vigilia hanno messo la struttura sotto sequestro e il presidente del Napoli è indagato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis indagato per abuso edilizio al Maradona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: De Laurentiis torna in Italia: domani al Maradona

De Laurentiis al Maradona, incontro con Conte rinviatoQuesta sera, il presidente del club sarà presente allo stadio Maradona per assistere alla partita del Napoli.

Temi più discussi: Stadio Maradona, De Laurentiis indagato per un punto ristoro abusivo; Ora tocca a De Laurentiis: via l’alibi Conte, dimostri di essere il presidente del centenario; Da Villa Flora a Centocelle, scatta la riqualificazione per sedici parchi cittadini; Napoli arriva la Flotilla, tappa dei 100 porti per Gaza.

De Laurentiis indagato per un punto ristoro abusivo al Maradona: convalida del giudice e sequestroUltime notizie SSC Napoli - Come riporta l'edizione oggi in edicola di Repubblica, Aurelio De Laurentiis sarebbe indagato per un punto ristoro abusivo in tribuna autorità allo stadio Maradona: i vigil ... msn.com

Stadio Maradona, De Laurentiis indagato per un punto ristoro abusivoNapoli, scatta il sequestro della struttura: manca il permesso per costruire. Il giudice convalida ... napoli.repubblica.it