La Polizia locale di Napoli ha sequestrato una struttura all’interno dello Stadio Maradona, sulla tribuna autorità. La costruzione è stata realizzata senza aver ottenuto il permesso di costruire. L’intervento segue un’indagine che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di un noto dirigente sportivo. La struttura sequestrata si trova in una zona riservata dell’impianto sportivo e non risultano autorizzazioni ufficiali per la sua costruzione.

È scattato il sequestro da parte della Polizia locale di Napoli di una struttura realizzata nella tribuna autorità dello Stadio Maradona, senza il permesso per costruire. Si tratta, come riporta il dorso partenopeo di Repubblica, di una struttura di 150 metri quadrati per tre metri e mezzo di altezza. L’ipotesi di reato è abuso edilizio ad opera di Aurelio De Laurentiis che nella sua qualità di amministratore del Napoli commissionava le opere. Il patron del club azzurro risulta ora indagato per il punto di ristoro abusivo. Lo scorso 7 maggio, due vigili urbani dell’Unità Operativa Tutela Edilizia si erano presentati in tribuna autorità mentre erano in corso i lavori per uno spazio chiuso, “verosimilmente adibito a punto ristoro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, De Laurentiis indagato per punto ristoro abusivo al Maradona

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