A Roma, una donna di 32 anni colombiana è stata sequestrata e sottoposta a violenza di gruppo in uno stabile abbandonato di via Tallone. La vittima è rimasta prigioniera per tre giorni. La polizia ha fermato cinque persone coinvolte nel caso. L’indagine è in corso e sono in corso accertamenti per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Una violenza brutale, di gruppo, a una ragazza di 32 anni colombiana rimasta sequestrata per tre giorni in uno stabile abbandonato di via Tallone a Roma. La giovane, stando all'inchiesta che ha portato oggi a cinque fermi, sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. Indaga la polizia della capitale. Altre undici persone di origine extracomunitaria, rintracciate all’interno dello stesso stabile, sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i Cpr di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. Secondo quando ricostruito dagli agenti della IV Sezione della squadra mobile, la ragazza sarebbe arrivata a Roma una decina di giorni prima dell’episodio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sequestrata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: cinque fermi a Roma

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