Cinque persone sono state fermate a Roma dopo aver violentato una donna di 32 anni colombiana, tenendola sequestrata per tre giorni in uno stabile abbandonato di via Tallone. La vittima è riuscita a scappare e ha denunciato l'aggressione. Le autorità hanno eseguito i fermi e stanno indagando sui dettagli dell’accaduto. La ragazza ha riportato traumi fisici e psicologici.

Una violenza brutale, di gruppo, a una ragazza di 32 anni colombiana rimasta sequestrata per tre giorni in uno stabile abbandonato di via Tallone a Roma. La giovane, stando all'inchiesta che ha portato oggi a cinque fermi, sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. Indaga la polizia della capitale. Altre undici persone di origine extracomunitaria, rintracciate all’interno dello stesso stabile, sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i Cpr di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. Secondo quando ricostruito dagli agenti della IV Sezione della squadra mobile, la ragazza sarebbe arrivata a Roma una decina di giorni prima dell’episodio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: cinque fermi a Roma

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Roma, donna adescata e violentata per tre giorni in stabile abbandonato

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