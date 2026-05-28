Una donna è stata sequestrata, drogata e violentata per tre giorni in un casolare abbandonato nella periferia romana. Durante il periodo di prigionia, è stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo, mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti. La polizia ha fermato cinque persone coinvolte nelle violenze e nel sequestro. Indagini in corso per accertare i dettagli delle responsabilità.

Sequestrata, drogata e violentata per tre giorni. Costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte e mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti: è avvenuto in uno stabile abbandonato a Roma. Sequestrata e violentata per tre giorni, 5 fermi Vittima una 32enne colombiana che è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. Cinque uomini sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto dalla Polizia di Stato capitolina per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Donna sequestrata, drogata e stuprata per 3 giorni in un casolare abbandonato a Roma: 5 fermi

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76: Drugged at a Work Party Then Abducted and Brutally Raped

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