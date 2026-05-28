Cinque uomini sono stati fermati dopo aver sequestrato e violentato una donna per tre giorni in uno stabile abbandonato a Roma. La vittima è stata drogata e sedata durante tutto il periodo, mentre gli aggressori abusavano di lei ripetutamente. L'episodio si è verificato in via Cesare Tallone.

Per tre giorni ha subito violenze sessuali di gruppo. Per tre giorni è stata drogata e sedata mentre diversi uomini abusavano di lei in uno stabile abbandonato di Roma, in via Cesare Tallone. Settantadue ore di un incubo, fino a che la vittima, una 32enne colombiana, è riuscita a fuggire raggiungendo la strada: lì un passante l’ha soccorsa e ha chiamato il 112. Trasportata d’urgenza al Policlinico Casilino, la donna è stata sottoposta ad accertamenti medici che hanno documentato evidenti segni di violenza nonché uno stato di alterazione riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti. La Polizia di Stato capitolina ha fermato cinque sospettati per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall’aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sequestrata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato a Roma: fermati cinque sospettati

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Roma, sequestrata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: arrestati cinque uomini

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