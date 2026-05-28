Sequestrata e violentata per tre giorni in un edificio abbandonato | l’incubo di una donna colombiana a Roma

Una donna colombiana è stata sequestrata, drogata e violentata per tre giorni in un edificio abbandonato a Roma. La vittima è stata trovata dai soccorritori dopo che aveva chiesto aiuto. La donna ha subito le cure mediche necessarie e sono in corso le indagini per identificare i responsabili. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali prove sul luogo. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti.

Roma, 28 maggio 2026 – Sequestrata, drogata e violentata per tre giorni in uno edificio abbandonato a Roma. è l'incubo vissuto da una 32enne colombiana, riuscita poi a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. La polizia ha fermato cinque uomini con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. Secondo quando ricostruito dagli agenti della IV Sezione della Squadra Mobile, la 32enne era giunta nella capitale da una decina di giorni quando (il 19 maggio) era stata avvicinata all'esterno di un ristorante da un uomo a cui aveva chiesto di acquistare una dose di hashish. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Donna sequestrata, drogata e stuprata per 3 giorni in un casolare abbandonato a Roma: 5 fermi

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