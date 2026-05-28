La donna sequestrata e violentata per 3 giorni in un palazzo abbandonato a Roma

Una donna è stata sequestrata e tenuta in un palazzo abbandonato a Roma per tre giorni. Durante il periodo di detenzione, è stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo. La polizia ha avviato indagini e sta cercando di identificare i responsabili. Le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e analizzando prove raccolte sul luogo. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sul caso.

Sequestrata per tre giorni in un palazzo abbandonato. Dove è stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo. Una 32enne colombana era arrivata a Roma da appena dieci giorni quando è stata avvicinata all’esterno di un ristorante il 19 maggio da un uomo che voleva venderle dell’hascisc. Ha camminato con lui per 30 minuti prima di raggiungere un furgone sul quale è stata caricata a forza. La donna sequestrata e violentata per tre giorni. Da lì è finita all’intero del palazzo abbandonato, dove ha subito violenze sessuali da cinque persone nell’arco di 72 ore. Le sono state somministrate anche sostanze stupefacenti per limitare le sue capacità di reazione. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Donna sequestrata, drogata e stuprata per 3 giorni in un casolare abbandonato a Roma: 5 fermi

Notizie e thread social correlati

Roma, donna sequestrata e violentata per giorni in un palazzo occupato a Tor Cervara: cinque arrestiA Roma, una donna è stata sequestrata e violentata per circa tre giorni in un edificio occupato a Tor Cervara.

Sequestrata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: cinque fermi a RomaA Roma, una donna di 32 anni colombiana è stata sequestrata e sottoposta a violenza di gruppo in uno stabile abbandonato di via Tallone.

Temi più discussi: Choc a Roma, sequestrata e violentata dal branco per 3 giorni nel palazzo occupato di Tor Cervara; Sequestrata e violentata per 3 giorni, fermate 5 persone; Roma, sequestrata e violentata per 3 giorni: fermate 5 persone, 11 stranieri espulsi; La donna sequestrata e violentata per 3 giorni in un palazzo abbandonato a Roma.

Roma, donna colombiana di 32 anni sequestrata e violentata per 3 giorni in un palazzo occupato da clandestini extracomunitari 5 arresti 11 clandestini trasferiti in un centro di permanenza per i rimpatri All’interno del palazzo, armi e droga. x.com

Sequestrata e violentata per tre giorni in un edificio abbandonato: l’incubo di una donna colombiana a RomaRoma, 28 maggio 2026 – Sequestrata, drogata e violentata per tre giorni in uno edificio abbandonato a Roma. è l'incubo vissuto da una 32enne colombiana, riuscita poi a fuggire per strada e a chiedere ... quotidiano.net

Donna sequestrata, drogata e stuprata per 3 giorni in un casolare abbandonato a Roma: 5 fermiSequestrata, drogata e violentata per tre giorni. Costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte e mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti: è avvenuto in uno ... ilmessaggero.it

Uomo del Gambia col machete in stazione a Milano reddit