I giovani precari esprimono un forte rifiuto alle condizioni attuali, definendole prive di prospettive e futuro. La loro voce si fa sentire con chiarezza, evidenziando un senso di insoddisfazione e disagio crescente. La mancanza di stabilità e di certezze influisce sulle loro scelte e sul loro modo di vivere, rendendo urgente ascoltarli e affrontare le loro richieste.

C’è vita su Marte! In una società che non li sopporta, a furia di ingannarli, trascurarli, irriderli e poi punirli quando si riuniscono, fermarli quando liberamente manifestano, incarcerarli quando si ribellano, i giovani hanno reagito e, con tutta la rabbia accumulata in corpo, hanno dato al governo Meloni una botta in testa capace di tramortirlo. Non c’è stato momento della storia più mortificante per chi ha meno di 40 anni, non riesce a sognare perché i sogni sono un lusso inaccessibile, è costretto ad accettare lavori sottopagati sia che faccia l’operaio sia che faccia il dottore, non può ambire ad avere un tetto sotto cui vivere perché... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il No pesante dei giovani precari, senza prospettive e senza futuro. Ascoltarli diventa urgente!

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Galimberti: “Ai giovani italiani è stato sottratto il futuro che attendeva le generazioni precedenti”. Quando il filosofo era studente il futuro lo aspettava, oggi i giovani vivono in un eterno presente senza obiettiviLa sua analisi emerge da interviste rilasciate a testate nazionali nelle quali dichiara: “Ai giovani è stato tolto il futuro”.