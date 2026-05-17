A Terni, uno studio rivela che quasi la metà degli studenti preferisce il silenzio rispetto al dialogo e che molti trovano difficile gestire le emozioni. I dati evidenziano anche una certa diffidenza dei giovani nei confronti dei genitori, con bassi livelli di fiducia riferiti. Questi aspetti mostrano come le relazioni tra ragazzi e adulti possano essere caratterizzate da tensioni e difficoltà comunicative. La ricerca si concentra sulle modalità con cui i giovani affrontano le emozioni e i rapporti familiari.

? Punti chiave Perché quasi la metà degli studenti preferisce il silenzio al dialogo?. Cosa emerge dai dati sulla fiducia dei ragazzi verso i genitori?. Come influisce il timore del giudizio sulla comunicazione tra le generazioni?. Chi deve garantire spazi di ascolto regolari oltre i laboratori scolastici?.? In Breve Oltre 670 studenti di cinque istituti hanno partecipato al progetto Age.. Quasi il 50% degli intervistati preferisce il silenzio alla comunicazione.. Un ragazzo su tre esprime il bisogno di parlare con qualcuno.. I dati saranno pubblicati sulla rivista dell'Associazione sociologi italiani.. Oltre 670 studenti di cinque istituti secondari del territorio hanno preso parte al progetto Salute e benessere promosso da Age – Associazione genitori Terni, con una restituzione finale avvenuta sabato presso la biblioteca Bct. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, emerge il disagio dei giovani: “faticano a gestire le emozioni

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